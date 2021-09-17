Akşam Postası / 17 Eylül 2021

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Kavala ve Demirtaş çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ve işadamı Osman Kavala’nın tahliye edilmesi yönündeki kararını yinelerken, aralık ayını bekleme kararı aldı.

Zırhlı aracın çarpması sonucu ölen Efe için babası asli kusurlu bulundu

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren beş yaşındaki Efe Tektekin için hazırlanan bilirkişi raporunda, çocuğun babası Ahmet Tektekin ‘Efe’yi gözetmediği‘ gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

Yabancılar artık Türkiye’ye büyük yatırım yapmaktan çekiniyor

Yabancı yatırımcıların doğrudan yatırımları son yıllarda ciddi oranda azaldı. Yeni yatırımlarda 2017’de yüzde 60’a kadar çıkan oran son üç yıldır yüzde 10’un altında seyrediyor.

Tasarı son aşamada: Esnafa vergi muafiyeti, YouTuber’lara kolaylık

AKP’nin Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nde düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde son aşamaya geldiği bildirildi.

ODTÜ araştırması: Marmara’da balıkların girebileceği kadar bile oksijen kalmadı

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Marmara Denizi’nde araştırmalar yürüten ODTÜ’lü bilim insanları, müsilajın artık büyük ölçüde azaldığını ancak oksijen azlığı probleminin yeni bir tehlike oluşturduğunu belirledi.

Dolar ve enflasyonda beklentiler değişti

Merkez Bankası’nın ağustos anketinde 8,94 olan piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisi, eylül anketinde 8,92 oldu. Bu dönemde enflasyon beklentisi de yüzde 16,30’dan yüzde 16,74’e yükseldi.

BDDK’dan bireysel kredi hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 50 bin lira üstü tüketici kredileri için 36 ay olan vade sınırının 24 aya düşürüldüğünü açıkladı.

AYM, iğne sonrası siyatik sinirinde hasar oluşan kişi hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), hastanede iğneden sonra siyatik sinirinde hasar oluştuğunu öne süren kişinin bireysel başvurusunda, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Prof. Balık: Aşıları artık 4’üncü doz, 5’inci doz diye düşünmemiz gerek

Prof. Dr. İsmail Balık, “Corona virüsü aşılarını artık 4’üncü doz, 5’inci doz diye düşünmemiz gerekiyor. Her sene hatırlatma dozu şeklinde bir aşılama takvimiyle devam ettireceğiz” dedi.

Kadıköy Anadolu’ya kaydedilen öğrencinin avukatı: Torpil yok

Puanı düşük olduğu halde Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı alındığı gerekçesiyle tepki gören öğrencinin avukatı Deniz Yazgan basın açıklaması yayınladı.

Temaslılarda izolasyon uygulamasında değişiklik

Sağlık Bakanlığı temaslı takibi rehberinde değişikliğe giderek tam aşılı temaslının ilk beş gün riskli sayılmamasının ardından PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmamasına karar verdi.

Bakanlık, otomobilde fiyatı aşağı çekmeyen bayilerin peşinde

Fotoğraf: Reuters

Ticaret Bakanlığı, ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini duyurdu.

Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan’ın duruşmasında ‘sahte avukat’ yakalandı

Jandarma uzman çavuş Musa Orhan’ın Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada duruşmaya cübbeyle giren ‘sahte avukat’ yakalandı.

SpaceX’in uzay turistlerinden ilk fotoğraflar geldi: Dünya yörüngesinde 15 tur atıldı

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in, ilk defa tamamı sivillerden oluşan bir roketle dört yolcu için dünya çevresinde planladığı üç günlük seyahatten ilk görüntüler geldi.

Netflix’e ‘The Queen’s Gambit’ için 5 milyon dolarlık ‘cinsiyetçilik’ davası

Sovyet dönemi satranç ikonu Nona Gaprindaşvili, ‘The Queen’s Gambit’ dizisindeki cinsiyetçi ifadeler nedeniyle itibarının zedelendiği gerekçesiyle Netflix’e 5 milyon dolarlık (43 milyon lira) dava açtı.