Tasarı son aşamada: Esnafa vergi muafiyeti, YouTuber’lara kolaylık

AKP’nin Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nde düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde son aşamaya geldiği bildirildi. Buna göre cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnafın vergiden muaf tutulması planlanıyor. Diğer yandan internet üzerinden para kazanan YouTuber’lara da vergi kolaylığı getiriliyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında ekonomi reform paketini açıklamış, pakette esnafı ilgilendiren bir vergi muafiyeti düzenlemesinin bulunduğunu söylemişti.

NTV’nin haberine göre 56 maddelik teklifin önce MHP’ye sunulması, ardından da TBMM Başkanlığı’na verilmesi bekleniyor.

Teklifte yer alan bazı maddelerin içeriği şu şekilde:

YouTuber’lara vergi kolaylığı

-İnternet üzerinden para kazanan -başta YouTuber’lar olmak üzere- kişilere vergi kolaylığı getiriliyor. YouTuber’ların defter tutma zorunluluğu kaldırılıyor, vergi mükellefi olmaları sağlanarak yeni düzenleme ile YouTuber’lardan bankalara yatan paralarından doğrudan stopaj kesecek. Böylece vergi vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

Staj ücretini devlet ödeyecek

-Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine işveren tarafından ödenen paraların tamamını devlet ödeyecek, rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

– Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12’nci sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artırılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.

Yılda üç kez geçici beyanname

-Geçici vergi beyannameleri üç ayda bir yılda dört kez veriliyordu burada bir değişikliğe gidiliyor yılda dört kere değil üç kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de bir ay erkene çekiliyor.

Çiftçiye vergi indirimi

-Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak, vergi alınmayacak.

-Cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.