CHP’li Özel: Erdoğan’ın ziyareti öncesi Mersin’de polislerin şarjörleri toplandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mersin’e gezisi sırasında koruma ekipleri dışındaki polislerin şarjörlerinin toplandığını söyledi.

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Erdoğan’ın 2017 yılında İstanbul’da Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni’ndeki konuşma öncesi de alandaki polislerin şarjörleri toplanmış, durum kameralara yansımıştı.

Özel’e göre uygulama yurdun birçok noktasındaki cumhurbaşkanı ziyaretlerinde de devam etti.

Partisinin Mersin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özel, şunları söyledi: “Dün havaalanından Mersin’e ulaşana kadar otoban üzerinde yer yer 100 metre, yer yer 50 metrede bir polisleri görenler, videolar paylaştılar. O otobanda, o polislere yapılan o zulmün anlamını kimse düşünemedi. Mersin içindeki trafik ve Mersin’de pek çok cumhurbaşkanı ziyaretinde yaşanan bir tatsızlık yaşandı. Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi dışında güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen bir görüntüyle Mersin de tanışmış oldu.”

Bahçeli’ye yanıt

CHP grup başkanvekili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin semazen temalı gösterisi için yaptığı “Utanmazlar, Soysuzluk, kepazelik” eleştirilerine de yanıt verdi.

Özel’in cevabı şöyle: “Kendisi siyasette en sık ve en uzun süre dönen kişi olduğu için kendisinden başka iyi dönüş yapana tahammülü yok herhâlde. Tahmin ediyoruz, Bahçeli’nin semazen ile ilgili sorunu, kendisinin bir siyasi semazen olmasından kaynaklıdır.”

İktidar cephesi, çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bir programda yarı çıplak bir dansçının semazen temalı bir dans gösterisi yapmasını eleştirmişti. Belediye ise sahnelenen şovun bir sema ayini değil, geleneksel ve çağdaş motiflerle harmanlanan bir müzik ve dans gösterisi olduğunu savunmuştu.