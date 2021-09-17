Prof. Ceyhan salgında hayatını kaybeden grupları sıraladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgında ölüm oranlarının artmasının nedenlerini açıkladı, kimlerin hayatını kaybettiğini anlattı.

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Salgında vaka sayılarındaki artışın önüne geçilemezken, can kaybı oranları önceki dalgalara göre daha yüksek seyrediyor.

Yüz yüze eğitim başlaması, sonbaharın gelişiyle kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirilmesi ve aşılamada henüz hedeflenen seviyeye gelinememesi, vakaların daha da artacağı endişesini de beraberinde getiriyor.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın görüştüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, vaka artışlarının ve ölüm oranlarının yüksek olmasının nedenlerini şöyle açıkladı: “Delta varyantı daha ölümcül seyrediyor. İlk iki dalga orijinal virüsle yaşandı. ilk iki dalgada ölüm oranı binde 9 idi. Üçüncü dalga Alfa varyantıyla yaşandı, ölüm oranı binde 7 idi. Şimdi yaşanılan dördüncü dalga ise Delta… Delta varyantının ölüm oranı ise binde 11. Delta varyantı ile hastalık şekil değiştirdi. Soğuk algınlığı gibi başlıyor. İnsanlar önemseyip hemen hastaneye gitmiyor. Geç kalıyorlar. Geç kalınca geç tanı konuyor ve doğal olarak geç müdahale ediliyor. Virüs eskiye göre çok bulaşıcı. Ancak buna rağmen toplum eskisi kadar tedbirlere uymuyor.”

Hayatını kaybedenler arasında dünyada da Türkiye’de de aşısızların çoğunlukta olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ceyhan ‘Kimler hayatını kaybediyor’ sıralamasını ise şöyle yaptı:

*Aşısızlar

*Aşılarını tamamlamamış olanlar

*Sinovac olup üzerinden süre geçmiş olanlar. Yaklaşık üç ayda aşı etkisini yitirmeye başlıyor.

Çocuklarda hastalığın çoğunlukla belirtisiz geçtiğini hatırlatan profesör, okullarda PCR testi yerine hızlı tarama testleri yapılması gerektiğini belirterek, “Ailelerin isteğine bırakılmadan Türkiye genelinde taramalar yapılmalı” dedi.