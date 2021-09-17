AKP’li vekiller şikayetçiydi: Başbuğ’a dört yıla kadar hapis istemi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında AKP’li bazı milletvekillerinin şikayeti sonrası dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Başbuğ, 28 Ocak 2020’de katıldığı bir TV proramında, 26 Haziran 2009’da TBMM Genel Kurul’nda kabul edilen ‘askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlar da dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak’ yasa teklifinde imzası bulunan AKP’li milletvekillerinin araştırılmasını istemişti.

Başbuğ konuşmasında ayrıca “Kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine AKP’liler Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Bekir Bozdağ, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan, 7 Şubat 2020’de Başbuğ hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık tarafından soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Başbuğ’un ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret suçu’nu işlediği savunuldu. Eski genelkurmay başkanına bir yıl beş aydan dört yıla kadar hapis istendi.

İddianameden detaylar

İddianamede Başbuğ’un, o dönem milletvekilli olan müştekilerin, ‘FETÖ’nün direktifi doğrultusunda kanun değişikliği teklifi yaptığı iddiasında bulunduğu, söz konusu ifadelerin fikir ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı.

“Şüphelinin ‘Şimdi burada çok açık konuşuyorum, 26 Haziran 2009, bu iki konuyu içeren kanun teklifi, kanun teklifi değil mi? Bir ipucu veriyorum. Çünkü bu kanun teklifi tamamen FETÖ’nün direktifi ve emri ile hazırlandığını düşündüm. Bu kanun teklifini kim, neden, nasıl o gün 25’i 26’ya bağlayan gece yarısı gündeme getirdi?’ şeklindeki beyanla söz konusu kanun değişikliği tekliflerinin silahlı terör örgütü FETÖ’nün direktifiyle hazırlandığını beyan etmek suretiyle söz konusu kanun değişikliği teklifini hazırlayarak TBMM’ye sunan milletvekillerine, FETÖ’nün direktif ve emri ile hareket ettikleri iddiasının isnat olunduğu ve müşteki milletvekillerinin terör örgütünün emir ve direktifleriyle hareket eden kişiler olarak nitelendirildikleri anlaşılmaktadır.”