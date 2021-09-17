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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 237 can kaybı, 27 bin 692 vaka

Türkiye’de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 692 kişiye tanı kondu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durumu bildirdiği Twitter paylaşımında, can kaybının düne göre daha düşük olduğunu ifade etti.


Bakan, vaka sayısının ise hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıttığını belirterek şunları yazdı: “Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz.”

Tabloya göre bugün 341 bin 854 kişiye test yapıldı. İyileşenlerin sayısı da 23 bin 197 olarak kayda geçti.

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