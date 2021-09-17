Prof. Balık: Aşıları artık 4’üncü doz, 5’inci doz diye düşünmemiz gerek

Prof. Dr. İsmail Balık, “Corona virüsü aşılarını artık 4’üncü doz, 5’inci doz diye düşünmemiz gerekiyor. Her sene hatırlatma dozu şeklinde bir aşılama takvimiyle devam ettireceğiz” dedi.

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Covid-19 vaka oranları dünya çapında yeniden yükselirken, özellikle önlemleri gevşeten bölgelerde yeni mutasyonların ortaya çıkması konusunda endişe var. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193, Beta 141, Gama 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.

Türkiye’de de vakaların yüzde 90’ından fazlasını oluşturan Delta varyantı dışında Mu varyantının da görülmeye başladığı bildirildi.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ise Covid-19’da yeni varyantlar çıksa bile salgının ilk günlerine dönülmeyeceği görüşünde.

Balık, varyantlar nedeniyle aşı kararsızlığı yaşayanlara şunları söyledi: “Şunu net bir şekilde söyleyelim ki bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman salgında başa dönüş söz konusu olmayacak. Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre de aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam ettirecekler ama bir taraftan da eğer yeni çıkan varyantlar şu anki aşıların etkilerini daha da fazla azaltırsa o taktirde zaten bilim dünyası yeterince tecrübeye sahip; hemen hızlı bir şekilde aşı geliştirme, aşının içeriğini değiştirme mümkün”.

‘Her sene aşı…’

Prof. Dr. Balık, bazı kesimler tarafından sağlık camiasına yöneltilen “Kaç doz aşı daha olacağız” gibi eleştirilerle ilgili ise şunları kaydetti: “Bu söylemleri anlayabiliyoruz, şunu da söylememiz gerekiyor ki corona virüsler yapı değiştiren virüsler ama elimizde corona virüslere çok etkili olduğu gösterilen bir aşı var. Nasıl gripte biz her sene aşı oluyorsak ve bu aşılamanın da son derece etkili olduğu gözlemlenmişse corona virüste de böyle olacağını düşünüyoruz. Corona virüs salgını bir gün bitecek. Bu çok uzun bir süre olmayacak. Bittikten sonra corona virüs bizim hayatımızda, kış aylarında görülebilen, arada sırada ufak tefek salgınlar yapabilen bir enfeksiyon olarak kalacak. Dolayısıyla biz corona virüs aşılarını artık ‘4’üncü doz’, ‘5’inci doz’ diye düşünmemiz gerekiyor. Her sene hatırlatma dozu şeklinde bir aşılama takvimiyle devam ettireceğiz. Aşıların da güvenli olduğu ortaya çıktığına göre her sene aşı yaptırmaktan tedirgin olmamız gereksiz.”