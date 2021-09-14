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Yaramazlara biraz batar!

Türeci ve Şahin: Covid-19 mutasyonları henüz ’emekleme’ aşamasında

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Covid-19 virüsünün mutasyonlarının henüz ’emekleme’ aşamasında olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Tİmes

Covid-19 vaka oranları dünya çapında yeniden yükselirken, özellikle önlemleri gevşeten bölgelerde yeni mutasyonların ortaya çıkması konusunda endişe var. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193, Beta 141, Gama 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.


İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen Mu varyantı da, dünyadaki sağlık birimleri tarafından yakından izlenmeye başladı.

Pandeminin seyri hakkında The Times’a konuşan Covid-19 aşısı mucitleri Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Mu varyantıyla ilgili olarak elde edilen verilerini incelediklerini bildirdi. Şahin, bu varyantın aşıların direncini kıramamasına karşın olası başka varyantların bunu başarabileceğinin altını çizdi.

Şahin, varyantların henüz ’emekleme’ aşamasında olduğunu söylerken, bunun uzun sürecek bir savaşın başlangıcı olduğunu bildirdi.

Mevcut aşıların virüsün ağız, burun ve ciğerlerdeki geçişini engellediğini belirten profesör, yeni varyantların yeni yollar bulabileceğine dikkat çekti.

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