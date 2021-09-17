AYM, iğne sonrası siyatik sinirinde hasar oluşan kişi hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), hastanede iğneden sonra siyatik sinirinde hasar oluştuğunu öne süren kişinin bireysel başvurusunda, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

AA’nın Resmi Gazete’de yer alan karardan aktarığına göre İzmir’de yaşayan bir kişi, 2014’te yüksek ateş şikayetiyle Torbalı’daki devlet hastanesine gitti. Muayene sonrası antibiyotik içeren iğne verilen başvurucu, altı gün sonra tekrar hastaneye giderek, reçete doğrultusunda bir hemşirenin kendisine iğne yaptığını ve sonrasında kalça bölgesinde yoğun ağrı olduğunu ifade etti.

Başka bir hastaneye yönlendirilen ve tetkik yapılan kişinin, sağ ayak siyatik sinirinde meydana gelen hasar nedeniyle ‘düşük ayak’ olduğu tespit edildi. 15 gün tedavi görmesine rağmen iyileşme olmaması üzerine tedavisine son verildi.

Yaklaşık bir yıl sonra zararlarının tazmini için idareye başvuran kişi, olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine yüzde 46 oranında çalışma gücünü kaybettiğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde savunma yapan davalı idare, başvurucuya ilk hastaneye gittiğinde iğne yapılmadığını, kişiye daha sonra yapılan tanı ve tedaviyle de ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.

‘Tazminat talepleri reddedildi’

Adli tıp raporunda hastaya iğnenin ne zaman yapıldığı kaydının hastane tarafından tutulmadığı, iğnenin hemşire tarafından yapılmış kabul edilmesi halinde söz konusu hasara yol açabileceği belirtildi ancak personelin kusurlu olmadığı ifade edildi.

Mahkeme, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü, maddi tazminat talebinin ise reddine hükmetti. Bölge adliye mahkemesi ise hizmet kusurunun tespit edilmemesi nedeniyle manevi tazminat kararının da reddine hükmetti.

Bunun üzerine başvurucu, tıbbi ihmal sonucu zarara uğradığını belirterek AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 17’nci maddesinde belirtilen kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın, yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

Kararın gerekçesinden

Kararda, herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmanın da devletin temel amaç ve görevleri arasında bulunduğu kaydedildi.

Somut olayda dosyaya sunulan adli tıp raporu ve tarafların beyanları doğrultusunda başvurucunun hastane acil servisine giderek muayene edildiği ve kendisine reçete verildiğinin sabit olduğu anlatılan kararda, buna karşın hastane kayıtlarında müracaatçıya uygulanan tedavi ve saati, tedaviyi uygulayanın adı ve soyadı bölümünün boş bırakıldığı, hatta sonraki hasta kaydında da hiçbir bilginin yer almadığı bildirildi.

Hasta hakkında tutulan tüm tıbbi kayıtları saklama ve istendiğinde yetkili mercilerin incelemesine sunma yükümlülüğünün sağlık kuruluşuna ait olduğu ifade edilen kararda, “Netice itibarıyla yargısal süreç içinde başvurucunun esaslı iddialarına karşı makul ve yeterli ölçüde yanıt verilmemesi nedeniyle daire tarafından yapılan incelemenin etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğüne uygun bir nitelik taşımadığı belirlenmiştir” dendi.

Kararda, “Somut bulgulara dayalı gerekçe sunulmadığı ve başvurucunun buna ilişkin itirazlarının karşılanmadığı kanaatine varılmıştır. Bu durumda, kamu makamlarının başvuru konusu olaydaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği sonucuna ulaşılmıştır” değerlendirmesi yer aldı.