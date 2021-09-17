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Yaramazlara biraz batar!

BDDK’dan bireysel kredi hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 50 bin lira üstü tüketici kredileri için 36 ay olan vade sınırının 24 aya düşürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: AA

BDDK’dan yapılan açıklamada, “4 Eylül 2020’de Kurul Kararı ile otuz 36 olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verilmiştir” dendi.


Ayrıca, karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki krediler, borç bakiyelerinin 50 bin lira üstünde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.

Merkez Bankası (MB) başta olmak üzere ekonomi yönetiminin son açıklamalarıyla piyasalar bireysel kredilerde sınırlayıcı yeni önlemleri bir süredir bekliyordu. Hafta başında Finansal İstikrar Komitesi’nin toplanması piyasalar tarafından bu kararın alınma tarihinin yaklaştığı şeklinde de yorumlanmıştı.

Son olarak MB ticari kredilerdeki ılımlı seyre karşın, bazı bireysel kredi türlerinde artışın ‘arzu edilen seviyelerin üzerinde’ olduğunu açıklamıştı.

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