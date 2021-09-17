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Yaramazlara biraz batar!

Valilikten Özel’e yalanlama: Polislerin şarjörleri toplanmadı

Mersin valiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mersin’e gezisi sırasında koruma ekipleri dışındaki polislerin şarjörlerinin toplandığını öne süren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’i yalanladı.

Fotoğraf: AA

İnternet sitesinden basın açıklaması yayınlayan valilik, Özel’in polislerle ilgili sözlerinin ‘tamamen yalan ve asılsız’ olduğunu ifade etti.


Açıklamada şöyle dendi: “Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’na göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır. Bu uygulamayı çarpıtarak ‘Polislerin şarjörleri toplandı’ şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir.”

CHP’li Özel: Erdoğan’ın ziyareti öncesi Mersin’de polislerin şarjörleri toplandı

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