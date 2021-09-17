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Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan’ın duruşmasında ‘sahte avukat’ yakalandı

Jandarma uzman çavuş Musa Orhan’ın Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada duruşmaya cübbeyle giren ‘sahte avukat’ yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 


Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Orhan hakkında tutuklama talebi reddedildi.

Duruşmaya avukat cübbesiyle giren ve hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapılan A.B. polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Daha önceden ilimize gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanınmıştır. Şahıs kontrol edildiğinde, şahsın avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi’nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el konulmuştur.”

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