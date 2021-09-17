Temaslılarda izolasyon uygulamasında değişiklik

Sağlık Bakanlığı temaslı takibi rehberinde değişikliğe giderek tam aşılı temaslının ilk beş gün riskli sayılmamasının ardından PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmamasına karar verdi.

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‘Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi‘ndeki güncellemeye göre ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve Covid-19 hastasıyla temas eden kişinin HES kodu ilk beş gün riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş beşinci gün PCR testi verecek, sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.

Test sonucu pozitif çıkarsa beşinci günden itibaren dokuz günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacak.

Beşinci gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli grubuna girecek ve kalan dokuz günü izolasyonda geçirecek.