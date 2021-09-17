Diken

Yaramazlara biraz batar!

Temaslılarda izolasyon uygulamasında değişiklik

Sağlık Bakanlığı temaslı takibi rehberinde değişikliğe giderek tam aşılı temaslının ilk beş gün riskli sayılmamasının ardından PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmamasına karar verdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi‘ndeki güncellemeye göre ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve Covid-19 hastasıyla temas eden kişinin HES kodu ilk beş gün riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş beşinci gün PCR testi verecek, sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.


Test sonucu pozitif çıkarsa beşinci günden itibaren dokuz günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacak.

Beşinci gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli grubuna girecek ve kalan dokuz günü izolasyonda geçirecek.

SON HABERLER

Mahkemeden ‘içki yasağı’ kararı: Anayasa’ya aykırı

Salgın nedeniyle geçen nisan ayında bazı illerde tekel bayilerinin kapatılmasıyla ilgili ilk karar Çanakkale Sulh Ceza Hakimliği’nden geldi. Mahkeme yasak kararına rağmen tekel büfesini açan bir vatandaşa uygulanan idari para cezasını, “Anayasa’ya aykırı” diyerek iptal etti.

ABD verileri Dolar/TL’yi kıpırdattı

Dolar/TL, güçlü ABD verileriyle bir süredir işlem gördüğü 8,4-8,5 bandından tekrar 8,5 üstüne çıkarken, Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi bugün açıklanacak piyasa katılımcıları anket verileri takip edilecek.