ODTÜ araştırması: Marmara’da balıkların girebileceği kadar bile oksijen kalmadı

Marmara Denizi’nde araştırmalar yürüten ODTÜ’lü bilim insanları, müsilajın artık büyük ölçüde azaldığını ancak oksijen azlığı probleminin yeni bir tehlike oluşturduğunu belirledi.

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Marmara Denizi’nde eylül ayı itibariyle yeni seferine çıkan Bilim-2 Gemisi’nde araştırmalar yürüten ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, İstanbul ve Çanakkale Boğazları dahil 110 ayrı istasyondan CTD cihazı aracılığıyla alınan numuneleri, geminin laboratuvarında analiz ediyor.

Doç. Dr. Mustafa Yücel, İstanbul’un güneyi ile İzmit Körfezi gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarda müsilajın varlığının büyük oranda azaldığını gözlemlediklerini söyledi.

Yücel, Marmara’da artık 20 metreden sonra bir balığın girebileceği kadar bile oksijenin kalmadığının ise özellikle altını çizdi.

Yücül şunları söyledi: “Müsilaj artık gözle görülebilir derecede değil fakat bu Marmara’da bittiği anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice arttı. Şöyle bir örnek verelim; daha önceki araştırmalarımızda yüzeydeki 25-30 metreden sonra balığın gireceği kadar oksijen kalmadığını hep aktarıyorduk. Bahar ve kış ayları için bir gözlem bu. Ama yaz sonu itibariyle biraz da mevsimsel döngünün de etkisiyle bunun iyice arttığını görüyoruz. 20 metreden sonra oksijen o kadar azalıyor ki bir balığın girebileceği kadar oksijen yok. Şu an son durum bu şekilde.”