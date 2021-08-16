Bakanın ’20 metrede bitti’ dediği müsilaj için AKP’li şirkete ihale

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, haftalardır denizlerde görülmediği bildirilen müsilajı temizletmek için 2,4 milyon liralık ihale düzenlediği, davet usulü ihalede işin 837 bin liralık kısmının AKP’li Burakyol Mühendislik’e verildiği belirtildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz’da müsilajın bittiğini söyleyerek “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Hatta bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber kameralar önünde Marmara Denizi’nden yakalanmış sardalya yemişti.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ‘müsilaj ihalesiyle’ üç ayrı şirkete toplam 2 milyon 433 bin lira ödedi. Davet usulüyle düzenlenen ihale kapsamındaki çalışmanın 31 gün süreceğini belirten müdürlük, müsilajın 6 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında temizleneceğini açıkladı.

Üçe bölünen ihalenin 837 bin liralık kısmı ise Burakyol Mühendislik şirketine verildi. Şirketin sahibi Raşit Hacıoğulları, 2011 seçimlerinde AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olmuştu. Hacıoğlulları’nın kızı Nidanur Akman da İstanbul kadın kolları yönetim kurulu üyesi.

Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) edinilen bilgilere göre, denizlerde müsilaj çalışması son olarak 6 Temmuz tarihinde yapıldı ve 7 Temmuz tarihinden beri denizlerde müsilaj görülmüyor. Yüzeyde görülmediği için de hem İBB hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı birimler müsilaj çalışmasını 7 Temmuz’da sonlandırdı.