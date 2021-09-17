SpaceX’in uzay turistlerinden ilk fotoğraflar geldi: Dünya yörüngesinde 15 tur atıldı

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in, ilk defa tamamı sivillerden oluşan bir roketle dört yolcu için dünya çevresinde planladığı üç günlük seyahatten ilk görüntüler geldi.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6 — Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021

‘Uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekip, dün NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yola çıkmıştı. ‘Inspiration4’ adı verilen ‘görev’de Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor, Chris Sembroski isimli sivil yolcular yer alıyor. Ekibin her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları belirtilirken şu ana kadar 15 turun tamamlandığı bildirildi.

Uzay turistleri, yolculuklarında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yaklaşık 160 kilometre daha yükseğine ulaştı. 575 kilometrelik bu yükseklik, Hubble Uzay Teleskobu’nun mevcut yörüngesinin biraz yukarısında yer alıyor.

Yolcuların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor.