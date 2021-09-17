Zırhlı aracın çarpması sonucu ölen Efe için babası asli kusurlu bulundu

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren beş yaşındaki Efe Tektekin için hazırlanan bilirkişi raporunda, çocuğun babası Ahmet Tektekin ‘Efe’yi gözetmediği‘ gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

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İnsan Hakları Derneği (İHD) raporuna göre, zırhlı araçların çarpması sonucu son 13 yılda 20’si çocuk en az 42 kişi yaşamını yitirdi. Zırhlı araçlar son olarak Şırnak’ın İdil ilçesinde yedi yaşındaki Miraç Miroğlu’na çarparak ölüne neden olmuştu.

Efe Tektekin’in duruşması 21 Eylül’de yapılacak.

Zırhlı aracı kullanan polis memuru şu anda tutuksuz yargılanıyor.

Jinha’dan Medine Mamedoğlu’nun haberine göre üç yılın sonunda ilk defa olay yerinde keşif yapılarak trafik bilirkişi raporu hazırlandı.

Daha önce hazırlanan rapora beş yaşındaki Efe Tektekin ‘asli‘, polis ‘tali‘ kusurlu yazılmıştı.

Temmuz ayında hazırlanan raporda ise bir öncekinden farklı olarak beş yaşındaki çocuk yerine bu kez olay yerinde olmayan babası asli kusurlu sayıldı.



Fail polis memuru İ.A. ise yine tali kusurlu oldu.

Bilirkişi raporunda güvenli karşıdan karşıya geçme kuralları tanımlandıktan sonra yer alan ifadeler şöyle: “Yaşının küçüklüğü nedeniyle bunu bilmeyen ve tehlikeyi göremeyen yaya Efe Tektekin’in vasisinin gözetip kollama yapmadığı, tedbirsiz ve dikkatsiz nizamlara aykırı davranışları hükmün ihlali niteliğindedir. Bu bağlamda yaya Efe Tektekin’in kazanın oluşunda babasının çocuğunu kollayıp gözetmediğinden ve can güvenliğini tehlikeye soktuğundan bu kazada yayanın vasisi baba Ahmet Tektekin asli kusurlu olduğu…

Raporda fail polis memuru için ise şunlar dendi: “Eldeki delillerden sürücünün çevre şartlara göre hızını azaltmadan araç kullandığı, aracı kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ettiği, bu kaza sürücü tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilirse öngörülebilir ve önlenebilir olduğu kanaati ağırlık kazandığından 52/1-a maddesinin ihlali niteliğinde olup kazanın oluşumunda, İ. A.‘nın da kazada tali kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.”