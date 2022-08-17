Akşam Postası / 17 Ağustos 2022

AKP’de Nebati ‘rahatsızlığı’: Erdoğan suç atmaya mı hazırlanıyor?

AKP’de ekonomideki kötü gidişatın oylara yansıdığı tezi kabul görmeye başladı. Diken’e konuşan AKP’li kaynaklar, isim vermeden başta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olmak üzere ekonomi yönetiminden rahatsızlıklarını dile getiriyor.

Altılı masanın göç komisyonunda ‘DEVA’ ve ‘Gelecek’ şerhleri

Altılı masa toplantısında göç komisyonunun hazırladığı metin de gündeme gelecek. Ama DEVA Partisi’nin komisyona üye vermediği ve genel başkanlara karşılıklı şerhlerin konduğu bir metnin sunulduğu öğrenildi.

Camiden ‘operasyon’ anonsuna soruşturma: Soylu’ya göre ‘maksadını aştı’

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki bazı camilerde, “Birazdan Türk ordusu PKK’ya operasyon düzenleyecektir” diye anons edilerek sokağa çıkılmaması istendi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gaziantep Valisi Davut Gül, sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığı ve ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Eski polis şefi: Peker’in bazı iddialarını doğrularım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün eski şefi Adil Serdar Saçan Twitter hesabından, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddiaların ‘bazılarını‘ doğrulayabileceğini yazdı.

Çavuşoğlu: İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, normalleşme süreci kapsamında İsrail’e büyükelçi atama kararı alındığını duyurdu.

Bakan: İstanbul’da 11 yılda 300 bin konut dönüştü, 230 bin konut acil değişmeli

Marmara Depremi’nin yıldönümünde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 1,3 milyon riskli ve 230 bin acil değişmesi gereken konut olduğunu söyledi.

Kamu bankalarının kısa vadeli dış borcu 24 milyar doları aştı

Kısa vadeli dış borç stoku, haziranda 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 artarak 134,8 milyar dolara çıktı.

Tekel bayileri sözcüsü Aybaş’a ‘zam bildirme’ cezası: İçkili fotoğrafı ‘reklam’ saydılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, içki markasının göründüğü bir fotoğraf paylaşmayı ‘reklam‘ saydı. Bakanlığa bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, Tekel Bayileri Platformu’nun sözcüsü olarak bilinen Özgür Aybaş’ın bu paylaşımını ve içki fiyatlarına gelen zamları markalara göre duyurmasını gerekçe göstererek 50 bin ile 250 bin TL arasında ceza kesecek.

İki kız karakterin öpüşmesi ‘toplumsal ahlaka aykırı’ bulundu: RTÜK’ten Netflix’e idari yaptırım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix’te yayınlanan ‘Jurassic World Kretase Kampı’ isimli animasyon dizisine idari yaptırım uyguladı.

Britanya’da yıllık enflasyon yüzde 10,1’le son 40 yılın zirvesinde

Britanya’da tüketici fiyatları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Bu oran, haziranda yüzde 9,4’tü.

Bunaltıcı sıcakta üşüten tünel

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Dabanang Yaylası’ndaki kardan tüneller bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Fotoğraf: AA

‘Tuz zemin’de gol arayışı

Çankırı’da, 26-27-28 Ağustos’ta düzenlenecek Uluslararası Tuz Festivali kapsamındaki futbol turnuvası başladı. Futbolcular hünerlerini ‘tuz zemin’ üzerinde sergiledi.

Fotoğraf: AA

İzmir’de 5 bin yıllık ‘tanrıça idolü’ bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde her yıl 200’e yakın buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı Yassıtepe Höyüğü’nde 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen mermer idol bulundu.

Fotoğraf: AA

Suçlamalarla gündem olan oyuncu Ezra Miller: Özür dilerim, tedaviye başladım

Hakkında hırsızlık, taciz gibi çeşitli suçlamalar bulunan ABD’li oyuncu Ezra Miller akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi.

Teknoloji yardımıyla kendi cenazesine katılanlarla ‘sohbet etti’

Britanya’da geçen ay hayatını kaybeden Marina Smith isimli kadın, ölümünden önce kaydedilen görüntüleri, yapay zeka teknolojisi yardımıyla kendi cenaze töreninde katılanlarla sohbet ediyor gibi göründü.

Trol Musk iş başında: Manchester United’ı satın alacağım

Milyarder Tesla ve SpaceX CEO’sunun İngiliz Premier ligi takımı Manchester United’ı satın alacağını iddia etmesi zor günler geçiren takımın taraftarları arasında heyecan yarattı.

‘Regl takvimi’yle tabuları yıkacaklar

Hindistan, kadınların regl dönemleriyle ilgili konuşulmasının ‘tabu’ olduğu, hatta o süreçte kadınların toplumdan dışlandığı ülkelerden biri. Bunu aşmak isteyen kadınlar, bir kız çocuk babasının öncülüğünde duvarlarına ve kapılarına regl takvimleri asıyor.