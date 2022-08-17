Trol Musk iş başında: Manchester United’ı satın alacağım

Milyarder Tesla ve SpaceX CEO’sunun İngiliz Premier ligi takımı Manchester United’ı satın alacağını iddia etmesi zor günler geçiren takımın taraftarları arasında heyecan yarattı.

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Twitter hesabından “Ayrıca Manchester United’ı satın alıyorum, rica ederim” paylaşımı yapan Musk’ın tweet’i yarım milyonun üzerinde beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ancak ilginç mizah anlayışını daha önce defalarca göstermiş Musk bu duyurusunun Twitter’da uzun süredir dönen bir şaka olduğunu, herhangi bir takım almayacağını açıkladı.

Ardından eğer bir bir takım alacak olsaydı bunun Manchester United olacağını, çocukluktan beri favorisi olduğunu söyledi.

Takım Brentford karşısında 4-0’lık mağlubiyetin ardından ligin son sırasında yer alırken Musk’ın tweet’i taraftarlara kısa süreliğine de olsa umut verdi.

Takımın mevcut sahibi Glazer ailesinden memnun olmayan taraftarlardan bazıları Musk’ın yeni patron olmasını tercih edeceklerini söyledi.

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan United’ı satın almak Musk’a en az 2 milyon sterline mal olurdu