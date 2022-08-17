Piyasaya bir anda 140 bin Bitcoin girecek: Olası üç senaryo

Japonya merkezli bir kripto para borsası Mt. Gox, 2014’te bir hack saldırısında yaklaşık 850 bin Bitcoin çaldırdı. Bundan dolayı davalık olan Mt. Gox, alacaklılarının çalınan varlıklarının bir kısmını geri ödeyeceğini açıkladı. Bu, Bitcoin’in fiyat istikrarıyla ilgili hayati endişeleri tekrar gündeme getirdi.

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Sekiz yıllık süreç sonunda şirket, mağdurlara yatırımlarının bir bölümünü geri ödeyeceğini açıkladı. Şirket, çalınan Bitcoin’in 140 binini kurtardı ve bunu alacaklılara vermek için elinde tutuyor.

Uzmanlar, alacaklıların önündeki üç seçeneğe ve bunların piyasaya olası etkilerine dikkat çekiyor. Birincisi, alacaklılar varlıklarını nakde çevirebilir. Buna neden olarak da Bitcoin’in düşeceği beklentisi ve dünyada artan enflasyonist ortamın bireyleri ekonomik olarak kötü etkilemesi ve nakit paraya ihtiyaç duyulması gösteriliyor. Bu senaryo kripto paraları bir miktar daha düşürebilir.

İkinci olarak başka kripto paralara yönelebilir. Bunun başında Ethereum geliyor çünkü Ethereum’un yakında hayata geçireceği yeni güncellemelerin fiyatları artırabileceği umudu var. Alacaklılar, yükseleceğini beklediği farklı kripto varlıklarına da yönelebilir. Bu senaryonun kripto paraları olumlu etkilemesi bekleniyor.

Son olarak da alacaklılar Bitcoin varlıklarını tekrar yükselmesi umuduyla koruyabilir. Ellerindeki kripto paraları ‘canı pahasına tutan’ bir kesim var. ‘HODL’ adı verilen bir kitle, inse de çıksa da ellerindeki kripto varlıklara inançlarını yitirmeden yatırımlarını koruyor. Bitcoin, zamanında 68 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu ansa 25 bin dolar seviyesinde ilerliyor. Alacaklılar ‘HODL’ etkisiyle Bitcoin’leri tutarsa, bu da piyasaya olumlu yansıyabilir.

Bitcoin fiyatları nasıl etkilenir?

Coingape isimli kripto para piyasaları üzerine yayın yapan siteye göre, bu durumun piyasalara etki gücü çok yüksek seviyede olmayabilir.

Verilere göre 140 bin Bitcoin, kümülatif günlük değişim hacminin yüzde 8’ini oluşturuyor. Yani, kurtarılan ve alacaklılara iade edilmesi muhtemel Bitcoin’in piyasayı ne oranda etkileyeceği ödeme dönemindeki işlem hacmine bağlı değişecek.

Bitcoin saat 13:05 itibariyle 23 bin dolar seviyesinde. Alacaklılara ödemelerse ağustos sonunda başlayacak.