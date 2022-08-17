TEİAŞ’ta ‘içkili fotoğraf’ nedeniyle sürgün iddiası

Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEİAŞ) Güvenlik Şefi Dilaver’in eşiyle içki masasındaki fotoğrafını paylaşması nedeniyle önce şeflikten alındığı sonra sürüldüğü iddia edildi.

TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım’ın fotoğrafı Dilaver’e referans olan akrabasına göndererek hesap sorduğu belirtildi.

TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü’nde Koruma ve Güvenlik Şefi Dilaver, kişisel sosyal medya hesabından 11 Eylül 2020’de eşiyle içki masasındayken çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı. Sadece arkadaşlarının erişimine açık olduğu belirtilen hesaptaki bu fotoğraf daha sonra iddiaya göre TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım’a iletildi.

Kaldırım’ın, WhatsApp üzerinden İbrahim Dilaver’e referans olan bir akrabasına gönderdiği mesajda, içkili masadaki fotoğrafı göstererek “Neden bana zamanında referans oldun” diye yazdığı, Kaldırım’ın akrabasının da özür dilediği belirtildi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre bu yazışmadan kısa süre önce Dilaver’in kıdemi düşürüldü, görev yeri değiştirildi. TEİAŞ Genel Müdürü Kaldırım’ın ‘olur’uyla dönemin personel daire başkanına yazılan yazıda, tayini istenerek güvenlik şefliğinden güvenlik görevliliğine getirildi.

Karara yargı yoluyla itiraz eden ve bugüne kadar düşük performans göstermediğini savunan Dilaver’in haklı olduğuna hükmeden Ankara 12’nci İdare Mahkemesi, özlük hakların iadesine karar verdi. Ama bu karara rağmen Dilaver, eski görev yerine atanmadı, Gölbaşı’na 75 kilometre mesafedeki Sincan’a gönderildi.

Sürgün ve görevden alma kararının ardından çeşitli sağlık sorunları başlayan Dilaver’e ‘depresif bozukluk’ teşhisi kondu. Dilaver, 40 gün mesai yapamadı. Yargı sürecinin ardından da baskılara ve çeşitli tehditlere maruz kaldığını kaydeden Dilaver, henüz beş yıl daha çalışabileceği kurumundan, 16 Temmuz’da kendi isteğiyle emekli oldu.

Personel daire başkanının iddialara ilişkin soruları “Devlet memuruyum, açıklama yapamam” diyerek yanıtsız bıraktığı kaydedildi.