17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti: Hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı.

Fotoğraf: AA

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve ‘asrın felaketi’ olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999’daki depremin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniye süren ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonucunda resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. 10 binlerce ev ve bina yıkıldı veya hasar gördü.

Görsel: AA

AA’nın aktardığına göre hayatını kaybedenler depremin merkez üssü Gölcük, Yalova, Sakarya ve İstanbul’un Avcılar ilçesinde anıldı. Hayatını kaybedenler, depremin gerçekleştiği sabaha karşı saat 03:02’de anıldı.

Anmalara kentin önde gelenleri, yetkililer ve halktan insanlar katıldı.