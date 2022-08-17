İki kız karakterin öpüşmesi ‘toplumsal ahlaka aykırı’ bulundu: RTÜK’ten Netflix’e idari yaptırım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix’te yayınlanan ‘Jurassic World Kretase Kampı’ isimli animasyon dizisine idari yaptırım uyguladı.

Fotoğraf: Netflix

AA’nın aktardığına göre RTÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dilekçeyle şikayet ettiği filmde, ‘iki kız karakterin öpüştüğü sahneleri’ yayıncılık ilkelerine aykırı buldu.

İlgili yapıma ’18 yaş ve üzeri’ koruyucu sembolüyle katalogda yer veren Netflix’in, yapımı ‘ailece izlenebilecek diziler’ olarak tanımlamasının izleyenleri yanlış yönlendirebileceğini, çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini değerlendirdi.

RTÜK, Netflix’e ‘Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uyguladı.