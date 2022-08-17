İzmir’de 5 bin yıllık ‘tanrıça idolü’ bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde her yıl 200’e yakın buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı Yassıtepe Höyüğü’nde 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen mermer idol bulundu.

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AA’nın aktardığına göre, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Yassıtepe’de bulunan 7 santim boyundaki eserin kübik yapı, yuvarlak kafa ve dörtgenimsi vücuda sahip olduğunu söyledi.

Çok tanrılı dinlerde tapınma amaçlı küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykelciklerinin ‘idol‘ olarak nitelendirildiğini belirten Derin, “Bulunan idol, Neolitik Dönem’den itibaren görülen, otoriter görünümlü, yanında hayvanlarıyla betimlenen, şişman tanrıçaların zamanla değişip soyutlaşmasıyla oluşmuş iki boyutlu tapınım nesnesi olarak yorumlanabilir” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tanrıça kültünün bir simgesi olan idolün mermerden yapıldığını ve taşıyan kişiye bereket, sağlık getirmesi için kullanıldığını belirten Derin, eseri İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edeceklerini bildirdi.