Teknoloji yardımıyla kendi cenazesine katılanlarla ‘sohbet etti’

Britanya’da geçen ay hayatını kaybeden Marina Smith isimli kadın, ölümünden önce kaydedilen görüntüleri, yapay zeka teknolojisi yardımıyla kendi cenaze töreninde katılanlarla sohbet ediyor gibi göründü.

Fotoğraf: Marina H. Smith Foundation

BBC’de yer alan habere göre 29 Temmuz’da Nottingham kentinde hayatını kaybeden Holokost aktivisti Smith’in, oğlunun şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli teknoloji sayesinde, kendi cenaze töreninde aile üyelerinin sorularına yanıt veriyormuş gibi görünmesi sağlandı.

Oğlu Dr. Stephen Smith, geliştirdikleri yeni teknoloji sayesinde annesinin kendi cenaze töreninde hayatına dair soruları cevaplayabildiğini söyledi.

Los Angeles merkezli yapay zeka şirketi StoryFile’ın kurucu ortağı Dr. Smith, cenazede annesinin kullandığı sözlerin kendisine ait olduğunu ve yapay zeka tarafından geliştirilmediğini vurguladı.

Sistem nasıl çalışıyor?

Kişinin henüz hayattayken arkadaşlarının ve aile bireylerinin sorabileceği muhtemel soruları yanıtlaması isteniyor ve söz konusu cevaplar kaydediliyor.

Yapay zeka aracılığıyla işlenen veri eş zamanlı biçimde diyalog kurabileceği StoryFile platformuna yükleniyor. Kişi, daha sonra cenaze törenine katılanlardan gelen sorulara en uygun cevaplar yapay zeka aracılığıyla seçiliyor ve söz konusu video oynatılarak kişi dinleyip yanıt veriyor gibi görünüyor.