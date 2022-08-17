‘Tuz zemin’de gol arayışı

Çankırı’da, 26-27-28 Ağustos’ta düzenlenecek Uluslararası Tuz Festivali kapsamındaki futbol turnuvası başladı. Futbolcular hünerlerini ‘tuz zemin’ üzerinde sergiledi.

Fotoğraflar: AA

Karatekin Parkı yanında oluşturulan alan tuzla kaplanarak saha oluşturuldu.

Dün akşam Çankırı Belediyespor ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları arasında oynanan ilk maçta futbolcular, çıplak ayakla tuz üzerinde kıyasıya mücadele verdi.

Futbol turnuvasının yanı sıra yine tuzda oynanacak voleybol turnuvası da düzenlenecek. Futbolda 28, voleybolda 23, toplam 51 takım mücadele edecek.

19-20 yıl profesyonel futbol oynayan ve antrenörlük yapan Çankırı Belediyespor takımından Şenol Kıyak, tuz zemindeki deneyimini şöyle anlattı: ‘İlk defa tuz üzerinde futbol oynadık. Çok değişik bir ortam. Kumdan daha farklı bir ortam. Çok güzel oldu. Çok memnunuz. Turnuvayı düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

‘Top hakimiyeti zor’

Murat Dönmez de çim sahalardan sonra tuzda oynamanın çok farklı geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Birazcık profesyonel futbol geçmişim var ama hayatımda ilk defa tuzda futbol oynadım. Gayet güzeldi. Çok hoştu. İlk defa böyle bir şeyin yapılması çok güzel. Çankırı’da olması daha ayrı güzel. Katılan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Çim sahalardan sonra tuz sahada oynamak çok zordu. Top hakimiyeti zordu.”