Ücretsiz tampon ve ped hakkını yasal güvenceye alan İskoçya’nın sonraki hamlesi tepki çekti

Ped ve tampona ücretsiz erişimi yasal güvence altına alan ilk ülke İskoçya bir sonraki adımıyla tepki çekti. Uygulamanın ilk bölge sorumlusu olarak atadığı kişi bir erkek.

Fotoğraf: www.ghp-news.com



İskoçya Parlamentosu’nda, 2016’dan beri konuyla ilgili kampanya yürüten İşçi Partili milletvekili Monica Lennon’un öncülüğünde hazırlanan tasarı 2020’de oybirliğiyle kabul edilmişti.

‘Regl Ürünleri Yasası’ hafta başında yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca belediyeler ve eğitim kuruluşları, ihtiyacı olanlara bedava ürün dağıtmak zorunda.

Daha önce tütün satışçısı ve kişisel antrenör olarak iş tecrübesine sahip Jason Grant Tay bölgesinin regl farkındalığı üzerine çalışacak biriminin başına getirildi.

Independent’ın aktardığına göre Grant’ın görev tanımı bölgede ürünlere ücretsiz erişim ve menopoz gibi meseleler üzerine toplumla diyalog halinde olmak.

Haliyle yetkililerin böyle bir pozisyona bir erkeği uygun görmesi tepki çekti. Eski Wimbledon şampiyonu Martina Navratilova Twitter hesabından, “Bu çok saçma lan! Biz erkeklere nasıl tıraş olacaklarını ya da prostat kontrolünü nasıl yapacaklarını anlatmaya kalkıyor muyuz” yazdı.

Bu görev için bir kadın seçilmesi gerektiğini belirten kullanıcılardan biri de, “Bir erkek kadınlara regl konusunda mansplaining yapacak” şeklinde özetledi.

Mansplaning İngilizce’deki erkek (man) ve açıklama (explain) kelimelerinden oluşmuş bir sözcük. Erkeklerin, kendi uzmanlık alanları olmadığı halde her konu hakkında kadınlara üst bir yerde açıklama yapması anlamında kullanılıyor.

İskoç vekil Neale Hanvey, “Menstrüasyonla ilgili deneyimi olmayan bir erkeğin ergen çocukların, böylesi hassas bir döneminde ihtiyaçlarına yönelik işe alınması anlaşılabilir gibi değil” ifadelerini kullandı.

Grant ise göreve getirilmesiyle ilgili duyuruda düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Bence erkek olmak bariyerleri yıkmam yardımcı olacak, stigmayı azaltacak ve daha açık diyaloglara teşvik edecek. Menstrüasyon doğrudan kadınları etkiliyor olsa da herkesin meselesidir. Ayrıca menopoz hakkında farkındalığı da artıracağız. Kadınlar için doğal bir süreç olmakla birlikte daha geniş anlamda, aile ve iş hayatında sonuçları var.”