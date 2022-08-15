Bedava tampon ve pedin yasal hak olduğu ilk ülke

İskoçya, bedava tampon ve pede erişimi yasal güvence altına alan ilk ülke oldu.

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İskoçya Parlamentosu’nda, 2016’dan beri konuyla ilgili kampanya yürüten İşçi Partili milletvekili Monica Lennon’un öncülüğünde hazırlanan tasarı 2020’de oybirliğiyle kabul edilmişti.

‘Regl Ürünleri Yasası’ bugün yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca belediyeler ve eğitim kuruluşlarını, ihtiyacı olanlara bedava ürün dağıtmak zorunda.

Lennon, ”Yerel yönetimler ve işbirliği yaptığımız organizasyonlar regl döneminde kullanılan ürünlerin bedava dağıtılması için büyük çaba sarfetti. Bu bir dönüm noktası” diyerek yasanın önemini vurguladı.

Yaşam koşullarının zorlaştığı bir dönemde siyasetçilerin hizmet ettikleri toplumun iyiliği için parti ayrımı gözetmeksizin bir araya gelmelerinin önemine değinen Lennon, gelirleri farklı olan toplum kesitleri arasındaki eşitsizliği giderecek uygulamanın örnek olduğunu söyledi.

Sosyal Adalet Bakanı Shona Robison da söz konusu ürünlere bedava erişimin toplumda eşitliğin sağlanması açısından hayati önem taşıdığının altını çizerek şöyle devam etti: ”Böyle bir uygulama başlatan ilk ülke olduğumuz için gurur duyuyoruz. Yaşam masraflarının arttığı bu dönemde çok anlamlı ve yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu ülkede regl ürünlerine erişemeyen kimse olmasın istiyoruz.”