Eski polis şefi: Peker’in bazı iddialarını doğrularım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün eski şefi Adil Serdar Saçan Twitter hesabından, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddiaların ‘bazılarını‘ doğrulayabileceğini yazdı.

Fotoğraf: AA/Twitter

Peker, uzun süredir devletin farklı kademelerindeki ve iş dünyasındaki bazı isimler hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıyor. Bunların çoğunun geçtiği İstanbul’da organize suçlarla mücadele şubesinin eski müdüründen dikkat çeken bir açıklama geldi.

Saçan, bu iddiaların bazılarını doğrulayabileceğini söyledi. Kendini Peker’in danışmanı olarak tanıtan ve bazı zamanlarda Peker’in mesajlarını doğrudan hesabından paylaşan Emre Olur da bu tweet’i paylaştı.

Saçan’ın mesajı şöyle: “Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım. Hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç.”

Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım. Hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç — Av. Dr. Adil Serdar SAÇAN (@AdilSerdars) August 16, 2022

Saçan’ın geçmişi

Saçan, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde şef olduğu dönemde Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar, ‘akbil yolsuzluğu’ gibi soruşturmalar yürüttü. AKP 2002’de iktidar olduktan sonra polislikten atıldı.

Saçan 23 Eylül 2009’da Ergenekon soruşturmasının dokuzuncu dalga operasyonunda tutuklandı. ‘Ergenekon yapılanmasının üzerini örtmek ve örgütle ortak iş yapmakla’ suçlanan Saçan, dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak 15 Ocak 2010’da tahliye edildi.