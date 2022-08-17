Bunaltıcı sıcakta üşüten tünel

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Dabanang Yaylası’ndaki kardan tüneller bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Fotoğraflar: AA

2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı’nda, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek tünellere dönüşüyor. Tüneller bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyenler kadar doğa fotoğrafçıların da uğrak noktası oluyor.

Isınmak için güneşe çıkıyorlar

Üç yıldır her yaz en sıcak günlerde kardan tünellere geldiklerini, güzel fotoğraflar çektiklerini söyleyen doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay herkese görmelerini tavsiye etti: “Bu görüntüleri başka yerde görmek mümkün değil. Hatta ziyaretçilerden bazıları gördüklerine inanamıyor. Çünkü ağustosta 10-15 metre yükseklikte 300 metre uzunluğunda devasa kar tünelleri inanılmaz bir atmosfer sunuyor. Kar tüneline girdiğimiz zaman eriyen karlar yağmur gibi üzerimize damlıyor. İçeride uzun süre kalmak mümkün değil. Kısa süre kaldıktan sonra ısınmak için güneşe çıkıyoruz. Köylüler bu karın yıl boyunca erimediğini söylüyor. Bu ortamı herkesin görmesini isterim.”

Tünelleri ilk kez gördüğünü söyleyen Fikret Avcı da yaz sıcağında bu serin yerde bulunmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti: “Her taraf sıcaktan kavrulurken, biz burada eksi derecelerde üşüyoruz.”

Altıdere köyünde yaşayan Özgür Araz da sıcak hava etkili olmasına rağmen girdiklerinde üşüdüklerini söylediği tünellerin tanıtılmasını istediklerini ifade etti.

