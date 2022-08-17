Türkiye tarihinde ilk defa bir Ermeni, kaymakam olarak atandı

Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, Denizli’nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı.

Fotoğraf: Agos

Geçtiğimiz yıl kaymakamlık sınavını kazanan 27 yaşındaki Berk Acar, girdiği mülakatta da başarılı olmuştu.

Agos’ta yer alan habere göre 1995’te İstanbul’da dünyaya gelen Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi’ne gitti.

2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun oldu. Avukatlık stajını Şişli’deki hukuk bürosunda yaptı.

Daha sonra 110’uncu Dönem Kaymakamlık sınavlarına girdi. 2021 Temmuz ayında Ankara’da yapılan yazılı sınavı, 13 bin 374 kişi arasından 72’nci sırada tamamladı. Mülakata 475 kişi çağırıldı. Berk Acar, mülakat sonucu açıklandığında da yine başarı listesine girdi.

Berk Acar görevinden resmen ayrılarak ilçeye veda eden Babadağ Kaymakamı Adem Karataş’ın yerine ilçeye atandı. Acar’ın gelecek günlerde göreve başlamasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir Ermeni, kaymakam olarak atanmış olacak.