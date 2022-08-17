Bakan: İstanbul’da 11 yılda 300 bin konut dönüştü, 230 bin konut acil değişmeli

Marmara Depremi’nin yıldönümünde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 1,3 milyon riskli ve 230 bin acil değişmesi gereken konut olduğunu söyledi.

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Esenler’de kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konuşmada bu bilgiyi veren Kurum, bugüne kadar İstanbul’da 300 bin, Türkiye genelindeyse 3 milyon konutun dönüştüğünü belirtti. İstanbul’da kentsel dönüşüm 2012’de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle başlatılmıştı.

Kurum, kentsel dönüşümde kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağı haberini de verdi. Eylülde yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyen Kurum, bu kampanyayla konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inandıklarını söyledi.