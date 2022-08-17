Suçlamalarla gündem olan oyuncu Ezra Miller: Özür dilerim, tedaviye başladım

Hakkında hırsızlık, taciz gibi çeşitli suçlamalar bulunan ABD’li oyuncu Ezra Miller akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi.

Variety’e dergisine konuşan oyuncu akıl sağlığı konusunda sorunlar yaşadığı için tedaviye başladığını açıkladı.

Miller, dergiye verdiği özel röportajda “Son zamanlarda yoğun bir kriz döneminden geçtiğimi, karmaşık zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraştığımı yeni yeni anlıyorum” dedi.

Geçmiş davranışlarıyla endişelendirdiği ve üzdüğü herkesten özür dileyen 30 yaşındaki Miller, sağlıklı ve üretken haline geri dönmek için gerekli çalışmaları yapmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Oyuncu mayıs ayında bir eve girerek birkaç şişe içki çalmakla suçlanmış, bu yılın başlarında Hawaii’de iki kez tutuklanmıştı. Oyuncu, mart ayında karaoke barda tacizle suçlanmış ve 500 dolar ceza ödemişti.

Bir ay sonra ise ikinci dereceden saldırıyla suçlanan Miller, herhangi bir cezai yaptırıma uğramamıştı.

Ezra Miller

2008’den beri oyunculuk yapan Ezra Miller, Comics’in süper kahramanı The Flash’ta ‘Barry Allen’ karakteriyle tanınıyor.