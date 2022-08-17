Rize’de ‘faydalı’ diye tüketilen suyun içmeye uygun olmadığı tespit edildi

Rize’de ‘Ilıca suyu’ olarak bilinen ve bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan suyun içmeye uygun olmadığı açıklandı.

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AA’nın aktardığına göre Rize Sağlık Müdürlüğü, Andon ılıca suyu diye bilinen ve faydalı olduğuna inanılarak tüketilen suyun halihazırda içmeye uygun olmadığını ancak ilerleyen süreçlerde yapılan tetkikler sonucu uygun hale getirilirse bölge halkının bilgilendirileceğini bildirdi.

İçme suyu olarak kullanılan suda sorun yok

Bölgedeki çalışmaların devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada “İlimiz genelinde nüfusunun büyük bir çoğunluğu tarafından içme suyu olarak kullanılan Andon şebeke suyu ile ilgili ise herhangi bir sıkıntı olmayıp, düzenli tetkikleri yapılmakta ve güvenle içilebilir durumdadır” ifadeleri kullanıldı.