Akşam Postası / 16 Haziran 2023

CHP’de Kılıçdaroğlu yeniden aday gösterilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, ‘partililer’ olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyledi. Kuşoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’na karşı ‘daha dikkatli’ olmaları gerektiğini belirtti.

TÜSİAD’ın ‘değerli lira’ya itirazı var

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, ‘itibarı yüksek ekonomik program’ çağrısı yaptı.

LGBTİ+ etkinlikleri: Yeni İstanbul valisinden ‘Yasaklar sürecek’ sinyali

LGBTİ+’ları hedef alan İstanbul’un yeni valisi Davut Gül, bunlara yönelik etkinlik veya gösterilere izin vermeyeceğini açıkladı.

Yabancı yatırımcı kasımdan beri ilk kez ‘uğradı’

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı, 9 Haziran haftasında Türk hisse senetlerine 262 milyon dolarla girdi.

TTB, kızamık salgınına karşı alınması gereken önlemleri sıraladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kızamık salgınına karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.

Tanju Özcan, Erdoğan’ın heykelini dikemeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, heykelini dikmek isteyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a izin vermedi.

‘Çoklu maaş cenneti’ Türk Telekom’un marka değeri eridi

Hisselerinin yüzde 85’i kamuya ait Türk Telekom, Türkiye’nin en değerli 10’uncu markasıyken, marka değerini yarı yarıya kaybederek 18’inci sıraya geriledi. Kurumun yönetiminde ‘çoklu maaş’ alan birçok AKP’li var.

Eski bakan: 29 Ekim’de genel af ilan edilecek

Eski kalkınma bakanı Müslüm Doğan 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini öne sürdü.

Vergi gelirinin yüzde 10’u otomotivdeki ÖTV’den

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, ilk beş aydaki vergi gelirlerinin yüzde 10’unun otomotivden alınan özel tüketim vergisinden (ÖTV) oluştuğunu söyledi. Şahin, vergilerin daha da artacağı uyarısını yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun ülkücü danışmanları da gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Haziran’dan önce göreve getirdiği tüm danışman ve başdanışmanlarını dün itibariyle görevden aldı. Diken’in edindiği bilgiye göre bunların arasında Kılıçdaroğlu’nun ‘ülkücü’ danışmanları da var.

Aziz Yıldırım, Ali Koç ve ekibini istifaya çağırdı

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç ve ekibini istifaya çağırarak, yeni seçim istedi.

Erdoğan’ın yardımcısından ‘yapısal reform’ ve ‘faiz’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Maliye politikası, yapısal reformlar, sektörel politikalar birçok boyutuyla enflasyonla mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Yılmaz, Merkez Bankası’nın (MB) kararlarının ‘hükümetin çizdiği çerçeve doğrultusunda olması gerektiğini’ de kaydetti.

İmamoğlu’nda ‘bayram öncesi’ beklentisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesini “Çok makul, çok güzel, çok değerli, hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma” diye tanımladı.

Şener’i CHP’ye taşıyan isim: Bülent Kuşoğlu’nun portresi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, seçim süreci ve sonrasındaki açıklamalarıyla dikkatleri üstünde topladı. Kuşoğlu’nun bürokrasiden DYP’ye, oradan Abdüllatif Şener’in kurduğu Türkiye Partisi’ne ve CHP’nin genel başkan yardımcılığı pozisyonuna uzanan bir hikayesi var.