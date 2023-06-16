İzmir valisi de Onur Haftası öncesi ‘yasak’ mesajı verdi

İstanbul Valisi Davut Gül’ün ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de LGBTİ+ Onur Haftası öncesi Onur Yürüyüşü’ne dair yasak mesajı verdi.

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Her yıl tüm dünyada haziran, LGBTİ+ Onur Ayı olarak kutlanırken son haftada Onur Yürüyüşü düzenleniyor.

Türkiye’de ise birçok il ve ilçede Onur Yürüyüşleri hedef gösterilirken etkinlikler valiliklerce engelleniyor.

Kadıköy kaymakamlığı, 15 Haziran’da Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin çay etkinliğini yasaklamıştı.

Geçen hafta Bilim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Sinema Kolektifi çağrısıyla Kadıköy’deki vakıf binasında toplanan ve Onur Ayı etkinlikleri kapsamında ‘Pride’ filmini izlemek isteyen yurttaşlar gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı’na atanan Ali Yerlikaya’nın görevini devralan yeni İstanbul Valisi Davut Gül de Twitter’dan yasakların süreceğinin sinyalini vermişti.

İzmir Valisi Yavuz Köşger de Twitter’dan şunları yazdı: “Valiliğimizin yetkisi çerçevesinde, yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”