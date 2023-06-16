Tanju Özcan, Erdoğan’ın heykelini dikemeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, heykelini dikmek isteyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a izin vermedi.

Bolu Belediye Meclisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelinin dikileceği görüşülmüştü. (AA)

Özcan, 18 Nisan’da attığı tweet’te cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine Erdoğan’ın heykelini dikeceğini dile getirmişti. Özcan, seçimi kazanması üzerine heykelini dikmek için Erdoğan’ın onayını istemişti.

Erdoğan’ın yanıtını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı aktardı.

“Sayın cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelinin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır.”