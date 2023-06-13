Tanju Özcan, heykelini dikmek için Erdoğan’dan izin istedi

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın heykelini dikmek için Erdoğan’dan muvafakat (onayını) istedi.

Tanju Özcan. Fotoğraf: AA

Özcan, 18 Nisan’da attığı tweet’te, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda Bolu’nun en görünür yerine kendisinin heykelini dikeceğini dile getirmişti.

Seçimden sonraki Bolu Belediye Meclisi toplantısında da bu konu gündeme gelmiş ve Özcan “Heykelini dikeceğiz, tamam. Biz söz verdiysek dönmeyiz” demişti.

Bugün yeni bir paylaşım yapan Özcan, mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için söz konusu kişiden muvafakat alınması gerektiğini yazdı. Yani heykel için Erdoğan’dan izin alınması gerekiyor.

Özcan, bunun için Erdoğan’a mektup yazdığını paylaştı.