CHP’li Tanju Özcan, Erdoğan’ın heykelini dikecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın heykelini dikecek: “Biz söz verdiysek dönmeyiz” dedi.

Fotoğraf: AA

Bolu Belediye Meclisi dün toplandı.

Toplantının açılışındaki konuşmasında cumhurbaşkanı seçimine değinen Özcan, “Kazananı kutluyorum, sayın Erdoğan’ı. Kıl payı da olsa kazandı. Zaten o kazanamasaydı Kılıçdaroğlu kazanacaktı” dedi.

Daha sonra AKP ve MHP’li meclis üyelerince Özcan’ın mayıstaki toplantıda Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söylediği hatırlatılarak yerin belirlenmesinin gündem maddelerine eklenmesi yönündeki dilekçe görüşüldü.

Bunun üzerine Özcan, “Heykelini dikeceğiz, tamam. Biz söz verdiysek dönmeyiz” dedi.

Bozkurt da dikecek

Erdoğan’ın Bolu’da en çok oyu Dörtdivan ilçesinde aldığını dile getiren Özcan, “Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan belediyesiyle bir görüşelim, bize bir yer göstersin. En görünür yer de Köroğlu Dağları. Biz oraya dikelim. Heykelin şekline birlikte karar verelim, illa Bolu’da olsun diyorsanız. En yüksek oyu Civril’de almış ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan belediyesinden haber bekliyorum. Ben bir tane bozkurt dikecektim” dedi.

‘Bozkurt Erdoğan’ın yanına dikilsin’

Özcan’ın bu sözleri üzerine MHP’li meclis üyesi Necdet Çakır da şunları kaydetti: “Bozkurt heykelini de cumhurbaşkanımızın heykelinin yanına dikelim. Cumhurbaşkanımızın heykelinin yapılacağı yeri belirleyelim. Belediyemizin maddi zorluklar içinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli il başkanımız İlhan Bey kendi üstlenecek. Belediyeye yük olmayacak. Burada Bolu Belediye Başkanı olarak verdiğiniz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz.”

Özcan’sa Erdoğan’ın heykelini kendilerinin yapacağını belirterek “Biz söz verince başkasına yaptırmayız” diye konuştu.