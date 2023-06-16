Eski bakan: 29 Ekim’de genel af ilan edilecek

Eski kalkınma bakanı Müslüm Doğan 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini öne sürdü.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 1 Ocak 2023 itibariyle cezaevlerinde 341 bin 497 kişi bulunuyor.
AKP iktidarı özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni ve büyük cezaevleri yapımına hız vermişti. Buna karşılık seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel af ilan edebileceği öne sürülmüştü.
Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde kalkınma bakanlığını üstlenen Müslüm Doğan Twitter hesabından tarih verdi: “29 Ekim’de 2023’te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek!”
Genel afla ilgili atılan diğer tweetler şöyle:
Türkiye’de 279 kapalı, 89 açık, 10 kadın kapalı, sekiz kadın açık, dokuz çocuk kapalı, dört çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 399 ceza infaz kurumu var. Toplam kapasiteyse 289 bin 974 kişi.