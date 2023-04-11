Erdoğan tüm tuşlara aynı anda basıyor: ‘Genel af gelebilir’miş

Seçimi bıçak sırtı gören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel af ilan edebileceği öne sürüldü.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Seçimlere az bir süre kala anketlerde geride görünen Erdoğan, ‘müjde’ üstüne ‘müjdeler’ veriyor.

Şimdi de bir ‘genel af duyumu’ devreye sokuldu.

TV100’de konuşan iktidar yanlısı Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Erdoğan’ın seçimi bıçak sırtı gördüğünü ifade ederek şunları dedi: “Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili genel af gelebilir. Biz bugün Ankara’da sabah programımızda böyle bir haber aldık, bazı AK Partili yetkili isimler ‘Kesin değil, konuşuluyor’ dedi. Bağ-Kur ve SGK’yı eşitleme… 5000 prim gün yıllara dağıtıldı, bununla ilgili belki birleştirme… Ben bunların bayram bitene kadar bu vaatlerin ardı arkasının geleceğini düşünüyorum. Bunlar duyumdur.”