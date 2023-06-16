Bankalarla görüşen Mehmet Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle devam edeceğiz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz” dedi.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasa aktörleriyle görüşmeye başladı.

Şimşek, bankacılarla TBB‘nin Akmerkez’deki yerinde bir araya geldi. Basına kapalı düzenlenen toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan bulunan Şimşek, şunları dedi: “Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz.”

Toplantının bir ‘istişare toplantısı’ olduğunu söyleyen Şimşek, “İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar…” dedi.