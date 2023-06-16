Yabancı yatırımcı kasımdan beri ilk kez ‘uğradı’

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı, 9 Haziran haftasında Türk hisse senetlerine 262 milyon dolarla girdi.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. AKP’nin politikaları sonrası ülkeyi terk eden yabancı yatırımcı da değişikliği gözlüyor.

Ekonomi koltuğuna piyasaların sevdiği bir isim olan Mehmet Şimşek’in gelmesi ve Merkez Bankası koltuğuna Hafize Gaye Erkan’ın oturmasıyla da ‘ortodoks’ beklentiler arttı. Bu durum yabancıların Türk hisseleri almasına da neden oldu.

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 9 Haziran haftasında 262 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bloomberg verilerine göre yabancılar en son kasımın ilk haftasında bu büyüklükte bir giriş yapmıştı.