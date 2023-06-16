MB Başkanı Erkan, bankalarla görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla görüşecek.

Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan. (AA)

BloombergHT‘nin aktardığına göre Erkan, bankalarla pazartesi görüşecek.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bugün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği’yle (TBB) görüşmüştü.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar görüşmenin ‘harika’ geçtiğini söylerken, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ‘itibarı yüksek ekonomik program’ çağrısı yapmıştı.