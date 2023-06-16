Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı verildi.

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Kuytul’un da aralarında olduğu dördü tutuklu 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı’nın ‘kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesi’yle ilgili 30 yıl altışar ay ile 38 yıl altıar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kuytul, Erol Ardıç, R.T. ve H.A, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.A, E.T, E.E, Ü.B, R.B, A.B, V.T, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

SEGBİS kaydıyla savunması alınan sanık Alparslan Kuytul, Sarısaçlı’nın dosyaya yansıyan beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek şunları dedi: “İddia edilen adam kaçırma olayı kurgudan ibarettir. Ben kimsenin kaçırılması gibi bir talimat vermedim. Ortada bir suç örgütü yoktur. Kimseye zorla senet imzalatılmadı. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.”

Tutuklu sanık Erol Ardıç ise ‘herhangi bir adam kaçırma olayına karışmadığını’ öne sürerek, şunları dedi: “Ben adam kaçırmak amacıyla otomobil plakası değiştirmedim. Olaya karışan arabada benim parmak izim yoktur. Suç örgütü üyesi değilim. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.”

Diğer sanıklar da tahliye ya da beraatlerini istedi.

Duruşma ertelendi

Beyanların ardından görüşü sorulan savcı, ‘dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu’ da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ile R.T’nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Mart 2022’de Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara polis biber gazı ve coplarla saldırmıştı. Ortaya çıkan görüntüler üzerine bazı polisler hakkında inceleme başlatılmıştı.

Eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu, olaylar sonrasında “Kökü dışarıda” dediği Kuytul için “Karşımızda hakikaten bir şaklaban var. Başka yerlerden talimat alan bir adam var” diye konuşmuştu.

Kuytul iki ay sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı.