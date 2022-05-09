Gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı.

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İki ay önce Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara polis biber gazı ve coplarla saldırmıştı. Ortaya çıkan görüntüler üzerine bazı polisler hakkında inceleme başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaylar sonrasında “Kökü dışarıda” dediği Kuytul için “Karşımızda hakikaten bir şaklaban var. Başka yerlerden talimat alan bir adam var” diye konuşmuştu.

Kuytul bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran eşi Semra Kuytul, “Alparslan hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz…” dedi

Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz.. — Semra Kuytul (@semrakuytul) May 9, 2022

Kuytul, akşam saatlerinde tutuklandı.

Kuytul, ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma’ suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 22 ay cezaevinde kalmıştı.