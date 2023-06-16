Erdoğan’ın yardımcısından ‘yapısal reform’ ve ‘faiz’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Maliye politikası, yapısal reformlar, sektörel politikalar birçok boyutuyla enflasyonla mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Yılmaz, Merkez Bankası’nın (MB) kararlarının ‘hükümetin çizdiği çerçeve doğrultusunda olması gerektiğini’ de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün “Bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor’ gibi bir yanılgının içine düşmesin” demişti. Erdoğan şöyle devam etmişti: “Ama hazine ve maliye bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla atmasını kabullendik, ‘Hayırlı olsun’ dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik.”

Faiz mesajı

Yılmaz, CNN Türk’te hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin soruları yanıtladı.

“Faizler yükselecek mi” sorusuna yanıt veren Yılmaz, şunları kaydetti:

*Amaç ve araç meselesi. Merkez Bankası genel politikalar konusunda hükümetin ana çizdiği çerçeveyi benimsemek durumunda. Bu da orta vadeli programda şekilleniyor.

*Merkez Bankası genel hedeflerle uyumlu olacak bir şekilde fiyat istikrarını işte enflasyonla mücadele kapsamında bu araçlarla ilgili değerlendirmesini yapacaktır.

‘Yapısal reformlar’

“Faiz politikasında günün şartlarına göre bir güncelleme görecek miyiz” sorusuna Yılmaz, şöyle yanıt verdi:

*Bütün bu sürecin sonunda nihai olarak arzuladığımız nedir? Hem enflasyonu hem faizleri düşürmek. Belli bir vade içinde, belli bir gelecek perspektifi içinde bunu başarmak istiyoruz. Ama buraya giderken kullanılması gereken yollar, yöntemler, araçlar biraz teknik meseleler artık.

*Burada Merkez Bankası kendi alanında yapması gerekeni yapacak. Maliye politikası, yapısal reformlar, sektörel politikalar birçok boyutuyla enflasyonla mücadele etmeyi sürdüreceğiz ve enflasyonu çok daha makul seviyelere taşıyacağız.

Ne olmuştu?

Ekonomide yeni bir model deneyip başarısız olan iktidar, seçim öncesi para politikasını değiştirmektense piyasa dışı düzenlemeler ve MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu.

Seçimden sonraysa ekonomiyi toparlaması için Mehmet Şimşek, hazine ve maliye bakanlığına getirildi. Böylece ekonomi politikalarının ‘normalleşmesinin’ hedeflendiği düşünülüyor. Şimşek’in de yeni yaklaşımına uygun kadrolar istediği de biliniyor.

Bu doğrultuda Merkez Bankası (MB) başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.

Uluslararası piyasada tanınan Şimşek-Erkan ikilisinin atanmasına ve ‘değişim’ mesajlarının verilmesine rağmen yabancı yatırımcılar temkinli.