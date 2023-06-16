Hükümet, asgari ücret zammında ‘dolar’ konuşmak istemiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğine dair tartışmaya karşı çıktı. Yılmaz, ‘TL konuşmak durumunda olduklarını’ söyledi.

Hükümet asgari ücret tartışmaları sürüyor.

Eski çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söyleyerek beklentilere yön vermişti. Ama yeni hükümet ve işveren tarafından buna itirazlar var. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun ilk toplantısıysa 13 Haziran’da yapıldı ve beklendiği gibi sonuç çıkmadı. Toplantıda bir rakam da telafuz edilmedi, ikinci toplantı 19 Haziranda.

Yılmaz, CNN Türk’te asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Eski bakanın 500 dolar önerisi hatırlatılan Yılmaz, “Biz TL konuşmak durumundayız. Buradaki temelimiz şu, çalışanlarımızı enflasyona hiçbir şekilde ezdirmemek. Bu bizim ana ilkemiz ve mümkünse büyümeden, kalkınmadan bu kesimlere refah payı vermek” dedi.

Yılmaz, asgari ücret görüşmelerinin bayramdan önce sonuçlanmasını beklemediğini kaydederek, ‘uzlaşma’ temennisini dile getirdi.

En düşük memur maaşı

Yılmaz, en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak ne zaman memurun cebine gireceğine dair soruya şöyle yanıt verdi: “Bu düzenleme talebimizi Meclis’imize arz edeceğiz. Gerisi Meclis’in takvimi ama ben gecikeceğini düşünmüyorum. Meclis’imiz muhtemelen bayramdan sonra da bir süre çalışacak. Dolayısıyla o süreç içinde bu yasal düzenlemelerin öncelikli bir şekilde ele alınacağını bekliyoruz.”