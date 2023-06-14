Asgari ücret için ikinci toplantı 19 Haziran’da

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ikinci toplantısını 19 Haziran’da yapacak.

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Komisyon, ara zam için ilk toplantısını dün yapmış ancak herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan TÜRK-İŞ heyeti adına Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, herhangi bir ücret seviyesinin konuşulmadığını belirtmişti.

Asgari ücret için ikinci toplantının 19 Haziran saat 14:00’te yapılacağı bildirildi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dört gün önceki açıklamasında asgari ücretin ‘uzlaşmayla’ belirleneceğini dile getirmişti. İşveren tarafı da bayram öncesi yeni asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini ancak ‘500 dolar’ sınırının söz konusu olmadığını söylemişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’sa dün “Önümüzü bir görelim. Geçen sene biliyorsunuz teklifi makul bulmayınca toplantıya gitmedik. İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz” demişti.