Yabancı yatırımcılar, Şimşek-Erkan ‘coşkusu’nu satın almıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uluslararası piyasalarda tanınırlığı olan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ı ekonomi yönetimine atamasına rağmen yatırımcılar temkinli.

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Ekonomide yeni bir model deneyip başarısız olan iktidar, seçim öncesi para politikasını değiştirmektense piyasa dışı düzenlemeler ve MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu.

Seçimden sonraysa işleri toparlaması için Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye bakanlığına getirildi. Böylece ekonomi politikalarının ‘normalleşmesinin’ hedeflendiği düşünülüyor. Şimşek’in de yeni yaklaşımına uygun kadrolar istediği de biliniyor.

Bu doğrultuda Merkez Bankası (MB) başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.

Uluslararası piyasada tanınan Şimşek-Erkan ikilisinin atanmasına ve ‘değişim’ mesajlarının verilmesine rağmen yabancı yatırımcılar temkinli.

‘Bu filmi daha önce gördük’

Bloomberg’e konuşan küresel yatırım şirketi Ninety One’ın yöneticilerinden Thys Louw, Naci Ağbal tecrübesini hatırlatarak “Bu filmi daha önce gördük” dedi. Louw ayrıca Şimşek-Erkan ikilisine ne kadar alan açılacağını da sorguluyor. Louw, Şimşek’in atanmasını ‘iyimser bir gelişme’ olarak nitelendirirken ‘değişimle’ ilgili açık işaretler belirene kadar da temkinli yaklaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

Ağbal, para politikasında genel kabul görmüş uygulamaları tercih eden, bu sebeple, enflasyon tehlikesi karşısında politika faizini artıran bir MB başkanıydı. Para politikasında Erdoğan’la ters düşmüş ve sonrasında bir gece kararnamesiyle görevden alınmıştı. Ağbal’ın yerine de eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Ağbal, başkanlık koltuğunda sadece dört ay oturabilmişti.

İlk test 22 Haziran’da

Finansal hizmetler grubu SEB’in yöneticilerinden Erik Meyersson, yeni ekonomi yönetiminin ilk testinin 22 Haziran’daki para politikası kurulu toplantısı olduğunu belirterek “Piyasaların suyu test etmesi muhtemel. Bu da ya önden faiz artışına ya da daha hızlı değer kaybına yol açacak” dedi.

‘İşler düzelince eski huyuna dönebilir’

Varlık yönetim şirketi UBP’nin yöneticilerinden Peter Kinsella’ysa ‘işler yoluna girdikten’ sonra Erdoğan’ın eski politikalarına dönebileceği yönünde uyardı: “Ortak düşünce, Erdoğan’ın ortodoks bir politika duruşu benimsemesi gerektiği çünkü seçenekleri tükendi. Ama işler istikrara kavuşur kavuşmaz son yirmi yıldır her durumda olduğu gibi eski davranışına geri dönme riski var.”